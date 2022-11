Al G20 colloquio Meloni-Xi Jinping “Riprendere i canali di dialogo”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto un incontro bilaterale a margine dei lavori del vertice dei Paesi del G20 con il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi. “Un incontro – fa sapere palazzo Chigi – improntato alla cordialità.ha espresso l'interesse del Governo italiano a promuovere gli interessi economici reciproci, anche nell'ottica di un aumento delle esportazioni italiane in Cina. Allo stesso tempo Xi ehanno riconosciuto l'antico rapporto tra Italia e Cina, due civiltà millenarie, sottolineando il successo dell'anno della cultura Italia-Cina”. Il presidente Xi ha richiamato i messaggi scambiati con il presidente Mattarella in tale circostanza. Nelsono stati toccati anche i rapporti tra UE e Cina, auspicando un loro ...

