Saviano a processo per aver definito Giorgia Meloni ' Bastarda' | Salvini chiede di essere parte civile

(Di martedì 15 novembre 2022) Robertova a, per l'accusa di diffamazione avanzata da. Il procedimento si apre oggi a Roma, con il celebre scrittore che durante una puntata di 'Piazzapulita' su La7 a ...

Si è aperto oggi a Roma ilnei confronti di Roberto, accusato di diffamazione . Lo scrittore napoletano è stato querelato dall'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni per una sua affermazione risale a ...Orava ama chiede la "grazia" Era il dicembre 2020 quandoinsultò Meloni durante una puntata di Piazzapulita su La7 sul tema dei migranti. L'indagine era stata avviata dopo ...Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Mi ritrovo oggi qui e ritengo singolare che uno scrittore sia processato per le parole che spende, per quanto dure esse siano, mentre individui inermi continuano a subire..Si apre oggi, martedì 15 novembre, il processo a Roma nei confronti di Roberto Saviano accusato di diffamazione nei confronti di Giorgia Meloni. Saviano, durante una puntata di «Piazzapulita» su La7 ...