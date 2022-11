Ripristineremo i Dl Sicurezza di Salvini Ong? Nessun migrante in Italia

Affaritaliani.it

...polacco Mateusz Morawiecki ha convocato una riunione urgente del Comitato per la... Stiamo lavorando,tutto, sopravviveremo". "La Russia risponde al potente discorso di Zelensky ......ha convoatao una riunione urgente del comitato del Consiglio dei ministri per lae la ... Stiamo lavorando,tutto, sopravviveremo'. 15 nov 17:07 Le condizioni dell'Ucraina per la ... Molteni: Ripristineremo l'efficacia dei Decreti Sicurezza di Salvini Tornano le sanzioni in mano ai prefetti e non alle toghe, ma l'importo non sarà sproporzionato come nei decreti Salvini. Per il dl flussi Coldiretti chiede ...Focus particolare, ovviamente, sui tempi di ripristino della linea ferroviaria “Valle Caudina ... il percorso moderno e pienamente rispondente alle norme in tema di sicurezza, non ultimo con ...