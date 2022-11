Onu | 8 miliardi di persone sulla Terra | rischio sovrappopolazione?

(Di martedì 15 novembre 2022) L’Onu ha annunciato il 15 novembre 2022 il raggiungimento e il superamento di quota 8di abitanti. La notizia giunge durante lo svolgimento della Cop27 e impone alle nazioni partecipanti di domandarsi quanto questo nuovo traguardo sia sostenibile o come renderlo tale. La popolazione continua a crescere, anche se lo fa a un ritmo più lento rispetto alla prima metà dello scorso secolo. Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite nel prossimo futuro si toccheranno altri due traguardi demografici. Il primo è quota 8,5entro il 2030, il secondo è quota 9,7entro il 2050. Secondo queste proiezioni il picco raggiunto nel 2080, quando vivranno in contemporanea sullo stesso pianeta 10,4di. Maggiore è la popolazione ...

