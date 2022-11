Nadal-Auger-Aliassime in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2022

(Di martedì 15 novembre 2022) Rafaelse la vedrà contro Felixnel suo secondo match del Gruppo Verde alle ATP(cemento indoor). Entrambi sono già con le spalle al muro dopo il loro esordio negativo nel capoluogo piemontese. Tutti e due, infatti, hanno perso in due set rispettivamente contro lo statunitense Taylor Fritz ed il norvegese Casper Ruud. Imprescindibile, dunque, raccogliere un risultato positivo per continuare a sperare nella qualificazione alle semifinali. I precedenti sono 2-0 per lo spagnolo, entrambi andati in scena sulla terra rossa. Secondo i bookmakers, tuttavia, sarà proprioa partire sfavorito nei pronostici. Il nordamericano, infatti, ha chiuso la stagione da autentico dominatore facendo tripletta tra Firenze, Anversa e Basilea e ...

Inoltre, per quanto riguarda il match tra- Aliassime ci sarà la possibilità di guardare l'incontro anche in diretta tv su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play.Sicuramente Casper Ruud e Taylor Fritz hanno vissuto un'ottima prima giornata ed ora sono veramente molto vicini a conquistare un posto in semifinale. Anche in base all'esito della sfida del primo ...Il live e la diretta testuale di Nadal-Auger-Aliassime, match valido per la fase a gironi delle ATP Finals 2022 al Pala Alpitour di Torino.Il live e la diretta testuale di Ruud-Fritz, partita valevole per la fase a gironi delle ATP Finals 2022 presso il Pala Alpitour di Torino.