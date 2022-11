ilgazzettino.it

'Stiamo valutando perché è importante affrontare anche l'emergenza dell'che' anno potrebbe essere particolarmente preoccupante'. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo a una domanda sull'eventualità di lasciare aperti i centri ...La Russia vuole vedere 'fatti concreti, e non parole' sull'esercitata dall'Occidente su ... 'Sono molto contento del nostro decimo contatto di'anno. Anche i nostri leader stanno ... L'influenza quest'anno «sarà preoccupante», Pregliasco: «Non sarà facile distinguere i sintomi dal Covid» «Stiamo valutando perché è importante affrontare anche l'emergenza dell'influenza che quest' anno potrebbe essere particolarmente preoccupante». Lo ha detto ..."Credo che sia importante rimettere in campo tutti gli sforzi e le sinergie per proteggere i fragili e mantenere la copertura vaccinale" ...