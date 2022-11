Licei occupati a Roma | blitz degli studenti a Tasso | Montessori e Pisano - Cronaca - quotidiano net

(Di martedì 15 novembre 2022) Proteste a valanga in diverse scuole capitoline. A fare rumore è l'occupazione della sede di via Sicilia, luogo simbolo della protesta studentesca e dove hanno studiato alcuni dei più importanti ...

Proteste a valanga in diverse scuole capitoline. A fare rumore è l'occupazione della sede di via Sicilia, luogo simbolo della protesta studentesca e dove hanno studiato alcuni dei più importanti ...Roma si sveglia con altri due. Dopo l'artistico 'Enzo Rossi' e il classico 'Mamiani', ieri sera sono statianche i'Montessori' e 'Tasso', nel quartiere pinciano. Gli studenti e le studentesse del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Oggi incontri con Albinati, De Cristofaro e Associazione Antigone. In mattinata occupato anche l'istituto Pisano di Guidonia ...