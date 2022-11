Lazio | Immobile sull’infortunio

(Di martedì 15 novembre 2022) . In occasione della Partita per la Pace, Ciroha fatto il punto sulle sue condizioni e sul problema fisico che, dopo il recupero dalla lesione, non gli ha consentito di partite alla volta di Torino per Juventus –. “Sto bene, per fortuna non si è riaperta la vecchia cicatrice, è una cosa abbastanza lieve che mi permetterà di recuperare in tempo. A dir la verità, ora di tempo ce n’è tanto, pure troppo.” L'articolo proviene da Italia Sera.

