Femminicidio Fano | fermo convalidato | disposto il carcere

Fermo convalidato e custodia cautelare in carcere per Moustafa Alashri, 42 anni, bloccato domenica in stazione a Bologna dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso ala giovane moglie, Anastasiia, 23 anni e di averne lasciato il cadavere nelle campagne, abbandonato in una valigia. I due erano arrivati a marzo fuggendo da Kiev. L'indagato, con la doppia ...... è l'appello dei colleghi della vittima, che si era presto inserita nella realtà di, dove ... Il corpo della donna veniva ritrovato con i segni di tre coltellate e per ill'ex marito ...L'uomo, dalla quale la vittima voleva separarsi, davanti al giudice ha fatto ammissioni sulla lite con la moglie, trovata morta domenica ...Ci avviciniamo al 25 novembre, giorno in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, contando in Italia un numero terrificante di oltre 70 vittime nel ...