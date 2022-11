Ex Juve e Inter | Vidal barcolla alla festa del Flamengo VIDEO

(Di martedì 15 novembre 2022) I festeggiamenti dele di Arturoper la vittoria di Copa Libertadores e Copa do Brasil. Il centrocampista cileno ex...

Il 2022 è chiuso. Calcisticamente parlando, almeno. Per la prima volta nella storia del nostro campionato l'appuntamento con la classifica dell'anno solare arriva già a metà novembre. La sosta per il ...E dunque, stavolta, perché non godersi lo spettacolo senza retropensieri: ma quel vantaggio alla... E quell'altro al Milan... E chissà l'... che, fra l'altro, sarà la compagna di un ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Le grandi del nord tra alti e bassi: ecco cosa serve contro lo strapotere del Napoli e fare la rimonta A Napoli straparlano di complotto del nord secondo antica e nobile tradizione ma è vero esattamen ...