Decisione scellerata | Meghan e Harry a New York | cala il gelo Ma loro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Se volete sedere a tavola condovete sborsare un milione di dollari. E' questa la cifra per poter partecipare il 6 dicembre a Newal banchetto di gala durante in quale verrà assegnato il "Ripple of Hope" ai duchi di Sussex, riconoscimento che viene dato a personalità che si sono distinte per laattività umanitaria, filantropica e in difesa dei diritti. La serata di gala è organizzata dalla fondazione intitolata a Robert F. Kennedy fratello minore dell'ex presidente americano John. In passato sono stati insigniti del riconoscimento anche Barack Obama, Bill e Hillary Clinton. Ma ovviamente non mancano le polemiche: premiarecon un riconoscimento così importante, ha fatto storcere il naso a molti visto il peso storico, politico e sociale dei ...