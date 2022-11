Come contrastare l’antibiotico-resistenza I consigli del prof Mandelli

Leggi su formiche

(Di martedì 15 novembre 2022) Gli antibiotici sono una delle conquiste fondamentali della ricerca medica che rischiamo di compromettere. Il prossimo 18 novembre ricorre la Giornata europea degli antibiotici promossa dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, e collegata alla Settimana di sensibilizzazione sugli antibiotici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Entrambe le iniziative sono volte a incoraggiare un uso corretto e consapevole di questi farmaci e, uno dei fenomeni che più destano preoccupazione a livello globale, cresciuto in modo costante ed allarmante negli ultimi anni per via di un uso eccessivo, e in molti casi improprio, degli antibiotici. Il rischio è che, di questo passo, a causa della capacità dei batteri di modificarsi imparando a resistere all’attacco dei farmaci, tra ...