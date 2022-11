Can Yaman e Francesca Chillemi Non Si Seguono Più Sui Social | Hanno Litigato!

(Di martedì 15 novembre 2022) Can, dopo il bel rapporto di amicizia nato sul set,smesso di seguirsi suiimprovvisamente. Ora, quindi, tutti sospettano che possa esserci stato un litigio tra loro… Canfatto sognare i loro numerosi fan con la loro presunta storia d’amore iniziata sul set di Viola come il mare. Questo flirt, sostenuto anche dal magazine Chi, in realtà non è mai stato confermato dai diretti interessati. Sicuramente, però, tra i due era nata una bella amicizia, come entrambisempre spiegato. Ora sembra essere finito anche questo bel rapporto dato che i duecompletamente smesso di seguirsi sui. Can ...

TorreSette

Per Diletta Leotta, che nel suo passato sentimentale vanta storie d'amore anche con, Daniele Scardina e Matteo Mammì, un nuovo capitolo si apre con Loris Karius.è sparito da ormai troppe settimane e i suoi numerosi fan sono più preoccupati che mai. Mentre i suoi sostenitori gli inviano una lettera sentita, chiedendo all'attore di rivelare il suo ... "Demet Ozdemir è innamorata di Can Yaman". Il retroscena svelato da una nota influencer Can Yaman El Turco riprese procedono attore sul set serie TV Disney Plus non appare foto collega Greta Ferro profilo Instagram tag Social ...Can Yaman finalmente torna a farsi vedere in pubblico, in un centro di fisioterapia a Budapest, e riceve una lettera sentita dai fan.