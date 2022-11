Calcio | risoluzione consensuale tra Criscito e il Toronto Fc

(Di martedì 15 novembre 2022) Giunge al termine dopo pochi mesi l’avventura in Canada di Domenico, che ha deciso di lasciare ilFc. Secondo quanto sostiene Sky Sport, il difensore ex Genoa, avrebbe in queste ore terminato il suo contratto con la squadra nella quale era approdato in estate insieme a Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. Il 35enne è atteso in Italia e dovrà ora prendere una decisione sul suo futuro da calciatore. SportFace.

