Andrea Bocelli con i figli Matteo e la piccola Virginia canta per re Carlo | Camilla e William e Kate- VIDEO

(Di martedì 15 novembre 2022)si sono esibiti davanti ai nuovi reali d’Inghilterra, ReIII e la Regina Consorte, e al primo omaggio fatto dall’Inghilterra ad Elisabetta II. Dopo essere stati ospiti lo scorso Natale alla Casa Bianca, gli artisti sono stati gli unici italiani invitati a partecipare all’annuale Festival of Remembrance, alla Royal Albert Hall, evento centrale che commemora i caduti in guerra del Paese. Un appuntamento ancora più importante quest’anno perché è mancata quella che, per settant’anni, è stata il capo delle Forze Armate: la regina Elisabetta II. Elisabetta aveva sempre preso parte a queste celebrazioni diventando, ancora principessa, il primo membro femminile della Famiglia Reale a prestare servizio come membro attivo a tempo pieno delle Forze ...

