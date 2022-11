Ucraina | Biden-Xi | “No a uso o minaccia armi nucleari”

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – Durante il colloquio con il presidente cinese Xi Jinping a Bali, “il presidenteha sollevato il tema della brutale guerra della Russia contro l’e delle irresponsabili minacce russe sull’uso del nucleare”. A riferirne è la Casa Bianca, nella nota diffusa dopo la conclusione del colloquio trae Xi durato oltre tre ore. “Il presidentee il presidente Xi hanno ribadito l’intesa sul fatto che una guerra nucleare non dovrebbe mai essere combattuta e non potrà mai essere vinta e hanno sottolineato la loro opposizione all’uso o alladell’uso diin”. TAIWAN – La politica americana “di una sola Cina non è cambiata, gli Stati Uniti si oppongono a qualsiasi modifica unilaterale dello status ...

... incontro "schietto" su Taiwan Il presidente Usa,,e quello cinese, Xi Jinping, nel loro primo incontro al G20 a Bali "hanno parlato in modo schietto" di Taiwan eper tre ore.ha ...... "Noi avevamo 6.000 civili residenti in, non avevamo preparato alcun piano di evacuazione e ... Almeno gli Stati Uniti di(chissà che sarebbe accaduto invece con Donald Trump, ma questa è ...Washington (Usa), 14 nov. (LaPresse) - Il presidente Joe Biden e il presidente Xi Jinping hanno concordato sul fatto che "una guerra nucleare non dovrebbe mai ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e quello della Cina Xi Jinping si sono incontrati ... per una discussione che — secondo Xi — sarebbe stata «franca e aperta»: dalla guerra in Ucraina alle ...