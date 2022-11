TGLA7

... e prevediamo un'ulteriorein molte economieG20 nei prossimi mesi". Giornata "no" per la Borsa di Tokyo , in flessione dell'1,06% sul Nikkei 225 ; sulla stessa linea, cedono alle vendite ...- Il ministro degli Esteri, pur ribadendo le ragioni di Roma, sembra tendere una mano ai francesi: 'Siamo pronti a parlare con Parigi e a chiudere una polemica che non è partita da noi'. Il titolare ... Stretta del governo sui migranti. Oggi vertice Ue, Tajani: 'E' il tempo di mediare' L’economia cinese zoppica e gli investitori – sia internazionali che domestici – stanno cercando di trasferire liquidità all’estero con tutti i mezzi, leciti e non ...«Sento puzza di terrorismo», dice Erdogan. Ma chi sono i terroristi I guerriglieri curdi, i combattenti dello Stato Islamico o altri In quegli “altri” sono comprese ...