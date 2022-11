L' omofobia nasce e cresce nella parte primitiva di noi

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 14 novembre 2022) In Qatar stanno per iniziare i primi campionati mondiali di calcio della preistoria. Dopo la strage di migliaia di lavoratori impegnaticostruzione degli stadi, nel quasi generale silenzio delle federazioni calcistiche nazionali e internazionali, il Paese della penisola arabica, attraverso il suo ambasciatore presso i mondiali, Khalid Salman, mette le cose in chiaro a proposito di omosessualità, secondo quest’uomo, intervistato dalla televisione tedesca Zdf, “una malattia mentale”. Detto ciò, aggiunge, con notevole zelo pedagogico, che sarebbe meglio se i bambini, per il loro bene, non vedessero gay in giro. Quando si tocca il binomio maschio-femmina, i turbamenti possono investire, rendendoli ridicoli, anche insospettabili lavoratori del pensiero, come quel professore che rifiuta di accettare la transizione dalla sua studentessa, ora divenuta studente. Non se ne ...