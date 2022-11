Irlanda del Nord-Italia | Bertolini | “Serve intensità e precisione tecnica”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Milena, ct dell’femminile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia didel. L’amichevole di Belfast rappresenta un’altra tappa di avvicinamento al Mondiale per le Azzurre, reduci da due sconfitte per 1-0 contro Brasile e Austria ma sempre vittoriose nei tre precedenti con leirlandesi. “Con l’Austria abbiamo fatto giocare tante giovani, che hanno cercato con personalità di fare la partita nella metà campo avversaria – spiega– Adesso vogliamo fare un passo in avanti nella gestione del pallone, serviràma anchea livello tecnico. Sono convinta che saremo pronte.” La partita sarà trasmessa in diretta domani sera alle ore 20 su RaiSport. SportFace.

L'appuntamento è dunque per domani sera alle ore 20:00. L'obiettivo delle ragazze di Bertolini sarà vincere e convincere per acquisire fiducia in vista dell'avvicinamento ai Mondiali2023 che si svolgeranno in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto.