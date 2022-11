Glass Onion - Knives Out libera Daniel Craig dal fantasma di James Bond

... trovandolo invece molto più rilassato sul set dell'imminente film di Rian Johnson: A Knives Out Mystery : " È stato davvero messo sotto con Bond. Potevi sentire che era molto sotto ...Non in ultimo il detective gentiluomo Benoit Blanc in Cena con delitto - Knives Out , di cui vedremo a il sequel- Knives Out dal 23 novembre al cinema. Taika Waititi omaggia Spike Jonze ...Kate Hudson, Kathryn Hahn, Jessica Henwick e altri membri del cast di Glass Onion - Knives Out reagiscono all'ultimo trailer ...Scopri le nuove immagini e il trailer ufficiale di Glass Onion - Knives Out, sequel di "Cena con delitto" con Daniel Craig.