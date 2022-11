G20 | a Bali | tra poche ore l' incontro Xi-Biden

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 14 novembre 2022) Roma - Il presidente Xi Jinping è arrivato a, in Indonesia, con un aereo speciale in vista della partecipazione al summit del G20. Lo ha reso noto il network statale Cctv, secondo cui, "su invito del presidente della Repubblica di Indonesia Joko Widodo, il presidente Xi Jinping parteciperà al 17esimo vertice del G20 adal 14 al 17 novembre". Tra poco più di un'ora Xi incontrerà il presidente americano Joe. Prove d'intesa Il presidente americano Joepunta a individuare "aree di cooperazione" con il suo omologo cinese Xi Jinping quando i due leader si vedranno a, alla vigilia del G20 in Indonesia, per il primo faccia a faccia in persona dall'insediamento alla Casa Bianca. La speranza è di "uscire da questocon aree in cui i due Paesi, i due presidenti ...