Carlotta Rossignoli costretta a chiudere il suo profilo Instagram | troppi insulti dopo il caso della sua laurea in tempi record

La neo laureata in medicina ha deciso di non essere più presente sul ...Dopo giorni di polemiche e accuse sulla laurea a tempo di record, con presunti favoritismi la studentessa, influencer e modella veronese, ha deciso di ...Carlotta Rossignoli chiude Instagram dopo il caso mediatico nato per il suo conseguimento della Laurea in Medicina da record.Carlotta Rossignoli, la 23enne veronese balzata agli onori della cronaca per essersi laureata in Medicina in 5 anni e un mese con la lode, ha deciso di lasciare Instagram. Lei che era anche un'influen ...