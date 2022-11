TOP10 PRIMA SERATA | MINA SETTEMBRE SENZA RIVALI | RAI1 STACCA CANALE 5 DI 6 PUNTI

(Di domenica 13 novembre 2022) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della. Passiamo in rassegna la settimana da domenica 6 a sabato 12 novembre 2022. La media settimanale premia ancora una volta la Rai che batte Mediaset. Nel dettaglio,supera5 incon il 21,74% contro il 15,97% di5. Quasi 6di differenza. Nelle 24 ore distanze minori tra l’ammiraglia Rai che raccoglie il 19,59% di share a fronte del 18,49% dell’ammiraglia Mediaset. Il podio di questa settimana è formato dacon 5 milioni. Tale e Quale Show sale e si posiziona secondo, segue Tu Sì Que Vales. Ballando con le Stelle, con il miglior share dal 2010, ...

