Soverato Il ciclista Domenico Chiaravalloti morto in un incidente stradale

(Di domenica 13 novembre 2022) Lutto anel Catanzarese. Domenica mattina ha perso una vita unlungo la statale 106. La vittima è, 61 anni di. Ilin seguito allo scontro con una BMW di colore grigio. L’mortale è avvenuto a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, a pochi km dasul colpo. Ai soccorsi non è rimasto che constatare l’avvenuto decesso.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di per gli accertamenti del caso.