(Di domenica 13 novembre 2022) E’ stato un incontro molto utile di elevato livello culturale, di efficace impatto sociale sia per i contenuti che per gli ospiti, quello tenutosi sabato 12 novembre apresso il Centro Sociale “U. Calabresi” organizzato dall’Associazione Nazionale Donne Operate al(ANDOS), patrocinato dal Comune, Regione Lazio, ASL di Latina e dall’Università Sapienza Polo Pontino. La Presidente Anna Maria De Renzi ha ringraziato il Consiglio Direttivo, Lina Loffredi, Marilena De Nardis, Luisa Fantigrossi, Emanuela Fiorina, Giustina Zara, ha portato i saluti delle Presidenti dell’ANDOS di Fondi e Latina Regina Abagnale e Paola Bellardini e in particolare i ringraziamenti per l’importanza dell’evento della Presidente Nazionale Dott.ssa Flori Degrassi. L’incontro ha posto l’accento sulladel cancro al...

Bar - Caffetteria diRomano il prossimo 2 ottobre. Un provvedimento simile ad altri già adottati in altre parti d'Italia. "L'artista già in passato è stato raggiunto dalla misura di... Sezze, prevenzione e cura del tumore al seno: dall'Andos locale un messaggio di speranza e consapevolezza E' stato un incontro molto utile di elevato livello culturale, di efficace impatto sociale sia per i contenuti che per gli ospiti, quello tenutosi sabato 12 novembre a Sezze presso il Centro Sociale " ...Vincenzo Lucarini, il Sindaco di Sezze Dott. Lidano Lucidi, la Consigliera Comunale Dott.ssa Federica Lama. Alle 10.15 Tavola Rotonda sull'importanza della prevenzione e delle terapie integrate in ...