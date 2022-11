Prete sorpreso a spiare pallavoliste | vescovo chiede scusa

(Di domenica 13 novembre 2022) Ildella Diocesi di Caltanissetta Mario Russotto ha incontrato ledella Albaverde, e la loro presidente Oriana Mannella, per manifestare la sua solidarietà dopo che un parroco è ...

... e la loro presidente Oriana Mannella, per manifestare la sua solidarietà dopo che un parroco è statodalle forze dell'ordine mentre spiava gli spogliatoi del PalaCannizzaro al termine degli ...... ha manifestato ad Oriana Mannella presidente dell'Albaverde la volontà di parlare con le ragazze della squadra, balzata agli onori della cronaca per una vicenda che ha riguardato uncolto a ...Il vescovo della Diocesi di Caltanissetta Mario Russotto incontra le atlete e il presidente della squadra nissena ...Il vescovo della Diocesi di Caltanissetta Mario Russotto ha incontrato le pallavoliste della Albaverde, e la loro presidente Oriana Mannella, per manifestare la sua solidarietà dopo che un parroco è s ...