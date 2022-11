Marocchi | “Inter una delle squadre più deludenti di questo inizio di stagione”

(Di domenica 13 novembre 2022) Giancarloha parlato dell’negli studi di Sky Sport prima della gara12.30 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium: “Penso che sia una benedetta sosta per l’. Difficile dire quanto valga per ora, credo sia unapiùdi, non mi aspettavo di vederla così. Il Napoli va decisamente forte, è perfetta, ma i nerazzurri potevano essere più vicini comunque. Oggi ci sono Atalanta-e Juve-Lazio che possono dire molto sulla gerarchia del campionato. Vedremo chi potrà avvicinare il Napoli e chi no”.che proverà a migliorare il proprio rendimento in trasferta, la squadra di Milano ha già perso 3 trasferte e ha una media di più di due gol subiti a partita. ...

Il ... Atalanta vsore 12:30 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT]

'Il fallo sul 2-1, anche se Inzaghi la pensa diversamente, certamente non c'è, possiamo dirlo con serenità. Detto questo, credo che Di Vaio con quelle parole volesse tirare le orecchie ai suoi. L'Inte ...