Leonardo Marson in sala stampa

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Parla, il man of the match di : il portiere rossoblu è stato decisivo per il rigore parato al 90esimo a Brunori e in conferenza stampa si è soffermato soprattutto su quello. 'Ci prepariamo ...... disegni e incisioni che rappresentano le sembianze del Mostro: dal suggestivo disegno di... Spime.im con Davide Tomat, Gabriele Ottimo, Marco Casolati, Matteo, collettivo artistico che ...di Pasquale Golia – Cuore, grinta e carattere regalano al Cosenza, ieri pomeriggio (sabato), una vittoria fondamentale nella 23^ giornata del campionato di Serie BKT contro un ostico Palermo tra le mu ...Il portiere racconta il rigore parato a Brunori: “Ci prepariamo molto, sono rimasto più fermo possibile” Leonardo Marson, portiere del Cosenza, al termine della vittoria per 3-2 sul Palermo, nella qua ...