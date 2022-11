Inter | Zhang presente contro l’Atalanta | poi appuntamento con Oaktree per rifinanziare debito

(Di domenica 13 novembre 2022) Il presidente Stevencontinua a seguire da molto vicino l’, tanto che saràsugli spalti anche per la sfida in trasferta. Agli impegni in campo, il numero 1 del club meneghino accompagnerà quelli lontani dal rettangolo di gioco. Come riporta Tuttosport, infatti, a breve ci sarà anche il confronto conperil, allungando la scadenza (attualmente al 2024) anche al costo di aumentare i tassi diesse, già al 12%. Infatti, l’obiettivo primario è quello di prendere tempo, soprattutto per cercare di capire i margini di manovra concessi da Pechino nei prossimi mesi. SportFace.

smentisce, ma l'resta in vendita: il club è ancora sul mercato. Diversi interessamenti, ma ancora nessuno ha pareggiato L'articoloin vendita, anche senega: si valuta di ...Ma basteranno alcuni trofei o piazzamenti per riconfermare Inzaghi, contratto a parte Ae ai manager l'ardua sentenza. Comunque, se tornasse Lukaku in forma a gennaio, l'(tranne la Roma) ...L'Inter cerca tre punti contro l'Atalanta per continuare la sua rincorsa alla vetta della classifica. A pochi minuti dal match è Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, a prendere la parola: " Sappiamo ch ...In casa Inter continua a tenere banco il futuro societario e quella che è (e che sarà) la posizione del presidente Steven Zhang, oggi in trasferta a Bergamo per l'ultima partita della squadra di Inzag ...