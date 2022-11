F1 | Lewis Hamilton | “La doppietta è un risultato incredibile! Il contatto al via con Verstappen? È Max…”

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022)festeggia “a metà” dopo aver conquistato la seconda posizione nel Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Interlagos la Mercedes torna ai fasti di un passato recentissimo, piazza unapesantissima ma, per sfortuna del “Re Nero” a trionfare è stato il suo vicino di box George Russell. Una giornata da tripudio vero e proprio per il team di Brackley, ma il sette volte campione del mondo sotto un certo di punto di vista mastica amaro, dato che sognava di essere lui a riportare al successo la scuderia capeggiata da Toto Wolff. Una gara come sempre emozionante quella sulla pista brasiliana, che ha visto in avvio iltrae Maxche ha rovinato la ...