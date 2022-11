Atalanta-Inter 2-3 | Inzaghi vince la sfida nerazzurra

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – L’3-2 sul campo dell’nel match tutto nerazzurro valido per la 15esima giornata della Serie A. La vittoria permette alla formazione didi salire a 30 punti. La squadra di Gasperini rimane a 27. I padroni di casa sbloccano il risultato al 27’ con il rigore che Lookman trasforma dopo il fallo di de Vrij su Zapata. L’pareggia al 36’: Calhanoglu crossa, Lautaro tiene vivo il pallone e Dzeko fa centro con un destro al volo. Gli ospiti mettono la freccia all’inizio della ripresa. Al 56’ Dzeko firma la doppietta personale sfruttando un’incertezza di Maehle: tocco ravvicinato e 1-2. La difesa orobica fa harakiri al 61’: corner di Calhanoglu, autorete di Palomino e 1-3. Il difensore si riscatta al 77’: colpo di testa in tuffo su azione nata da corner, 2-3. Il ...

Commenta per primo Oltre a consegnare a Gasperini il traguardo delle 500 panchine in Serie A, la sfida trarappresenta la sfida numero 250 di Inzaghi da allenatore nella massima serie. L'allenatore dell', con questa vittoria, diventa l'allenatore più vincente nelle prime 250 partite ...1 L'uomo copertina della vittoria dell'a Bergamo è ancora una volta Edin Dzeko . L'attaccante bosniaco ha affondato l'con una doppietta segnando l'ottavo gol contro i nerazzurri, a nessuna altra squadra ha fatto così tanti ...6,5 Ederson Grande senso tattico, tiene l’Atalanta dentro la partita fino all’ultimo. (Afp) 5,5 Koopmeiners Pericoloso all’inizio, nel mezzo fa fatica in tutte e due la fasi. 5,5 Pasalic Anche lui ...Al Gewiss Stadium partita delle delle 12,30 no sono mancate le emozioni. L’Inter si aggidica il march-clou grazie a Dezeko in grande spolevero. Inizia bene l’Atalanta , dopo un tentativo sottoporta di ...