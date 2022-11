(Di sabato 12 novembre 2022) Tolleranza zero. Due parole che in questo week end suoneranno come un imperativo durante istradaliCapitale . Già la notte scorsa, pochi minuti primamezzanotte, un ...

leggo.it

Dopo la scia che ha insanguinato le strade dinegli ultimi mesi per gli incidenti stradali mortali, la municipale dopo aver condiviso con il Campidoglio una strategia di contrasto alla mortalità ...Sabato manifestazioni a, domenica strade chiuse e bus deviati per la mezza maratona dialla quale parteciperanno oltre 4mila persone. Domenica dalle 8.30 alle 12.30, si svolgerà la Rome 21K - Ford Mustang Mach - ... Roma, raffica di controlli antialcol della Polizia Locale: record di sanzioni e sequestri Tolleranza zero. Due parole che in questo week end suoneranno come un imperativo durante i controlli stradali della Polizia Roma Capitale. Già la notte scorsa, pochi minuti prima ...Negli ultimi dieci giorni i Carabinieri delle Compagnie di Cremona, Crema e Casalmaggiore, al termine delle rispettive attività di indagine, hanno denunciato per truffa sette persone ...