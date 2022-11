Pallamano femminile | Europei 2022 | Norvegia e Danimarca continuano a vincere

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Si conclude senza scossoni la nona giornata dei Campionatidi. Oggi, sabato 12 novembre, sono andati in scena nel campo di Lubiana (Slovenia) due incontri facenti parte del Main Round (Raggruppamento A), ovvero Croazia--Svezia. In occasione del primo confronto la compagine nordica ha vinto per 17-26, gestendo la gara senza particolari patemi già dal primo periodo, chiuso per 8-14, per poi amministrare in scioltezza una ripresa terminata con il punteggio di 9-12. In questo modo la, dopo la partenza shock contrassegnata dalla sconfitta con la Slovenia, ha messo a referto la terza vittoria consecutiva salendo al secondo posto in classifica con 6 punti (e con una partita in più). Decisamente più complessa la ...