Pagelle Napoli Udinese | i voti ai protagonisti del match

(Di sabato 12 novembre 2022) I top e flop e iaidelvalido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23:Ledeideltra, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Osimhen a fine primo tempo FLOP: Bijol a fine primo tempo: a fine partita L'articolo proviene da Calcio News 24.

Udinese, leHa però trovato la sconfitta solamente contro Lazio,, Atalanta e Udinese , e senza ... LeUna volta fatto il punto della situazione, possiamo dare una valutazione approssimativa ai ...Reagisce subito, l'Empoli: batte la Cremonese e si lascia alle spalle il ko di Napoli. Al Castellani finisce 2-0 grazie al primo gol in Serie A del classe 2000 Cambiaghi e al sigillo del coetaneo Pari ...Una puntata calcistica con Rkomi in stile Luciano Spalletti e Dargen Mourinho in attesa del ritorno di Fedez, un Allegri in difficoltà. E Ambra Gioca in difesa e recupera gli errori della settimana p ...