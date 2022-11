(Di sabato 12 novembre 2022) Al termine di Napoli-Udinese 3-2, ai microfoni di Dazn l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor. Allo stadio i tifosi del Napoli cantavano “la capolista se ne va”. Mai come ora l’obiettivo è lo scudetto? «Sono molto felice per questa partita, è stata una partita intensa. Il loro ritorno in gara nella ripresa ci ha messi in difficoltà ma sappiamo che nessuna partita è facile. La cosa più importante sono i 3 punti e continuare a vincere». E’ il tuo secondo gol consecutivo di testa, la maschera non crea problemi, anzi. «Elmas mi ha dato una grande p. Sono contento non tanto per il gol ma per il contributo collettivo che stiamo dando come, per il contributo che posso darecon i gol». Vorresti vincere il titolo di...

Neppurediventare patetico. Dico la verità. Non lo so, non ho deciso ". Reja parla di ... Anche. E' il lavoro di Luciano. Grandissimo allenatore. Penso sia l'anno giusto per lo scudett o".Kvara stasera non c'era, così come non c'è stato. Sempre con queste domande su Kvara, non è ... Si passa dall'essere a 'voi non potete mai essere quelli lì' a essere 'oravedere come le ... Osimhen: «Voglio diventare capocannoniere, ma non metterei mai me stesso davanti alla squadra» - ilNapolista Il giocatore nigeriano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria ottenuta contro l'Udinese allo stadio Maradona.Il Napoli ha vinto l'undicesima partita stagionale contro l'Udinese, l'ultimo ad uscire è stato il grande protagonista del match.