Messa in tv domenica 13 novembre su Rai Uno | canale | orari e streaming

(Di sabato 12 novembre 2022) Il programma della Santasu Rai Uno per13. La celebrazione sarà come di consueto trasin diretta su Rai 1, dove sarà possibile seguire tutta la Santa. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 9:50. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 9:50 – SantaSportFace.

13 novembre, alle ore 11,30 celebrerà la santain chiesa madre a Campobello di Mazara, dove incontrerà la comunità parrocchiale, i bambini del catechismo e gli operatori. Nel ...13 novembre, alle ore 11,30 celebrerà la santain chiesa madre a Campobello di Mazara, dove incontrerà la comunità parrocchiale, i bambini del catechismo e gli operatori. Nel ...Domani domenica 13 novembre si celebra la VI Giornata dei poveri, istituita nel 2017 da Papa Francesco. A livello diocesano, come già negli anni scorsi, ...Non sarà una semplice domenica di transizione quella del girone E. Le quattro retrocesse dal campionato di Promozione - nonché quattro delle favoritissime per la vittoria finale - si scontrano e metto ...