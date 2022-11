LIVE Napoli-Udinese | Serie A calcio in DIRETTA | fischio d’inizio alle 15 | Elmas e Juan Jesus dal 1? primo per Spalletti

(Di sabato 12 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:22 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Meret; Di Lorenzo,, Kim, Ora; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen,. All.: Sptti.(3-5-2): Silvestri; Nehuen Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Arslan, Pereyra; Beto, Deulofeu. All.: Sottil. 14:20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladi, quindicesima giornata dellaA 2022-2023. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladi, quindicesima giornata della ...

Il Napoli potrebbe vincere 13 delle prime 15 partite stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A, in generale solo la Juventus ci è riuscita nella storia del torneo (nel 2018/19, 2013/14).

Napoli-Udinese: azzurri a caccia dell'undicesima vittoria consecutiva. Si gioca al Maradona.

Spalletti senza i soliti Rrahmani, Sirigu e Kvaratskhelia (ha ancora dolore alla schiena) e potrebbe ruotare soltanto i giocatori necessari.