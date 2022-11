LIVE Napoli-Udinese | Serie A calcio in DIRETTA | fischio d’inizio alle 15 00 | Elmas e Juan Jesus dal 1? primo per Spalletti

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:50 La squadra di Andrea Sottil sta disputando un campionato di altissimollo, nettamente sopra le aspettative. Nelle prime otto giornate hanno conquistato ben 6 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, al debutto. È però dal 3 ottobre che i bianconeri non vincono una partita, sono poi arrivati 5 pareggi e 1 sconfitta. 14:45 Ottava posizione in campionato con 24 punti per l’, comunque non distante dalla zona Europa, i bianconeri sono reduci dal pareggio esterno contro lo Spezia. 14:40 Con una vittoria oggi i partenopei si porterebbero a +11 sul secondo posto, in attesa di vedere i risultati del Milan impegnato contro la Fiorentina e della Lazio nel big match di Torino contro la Juventus (bianconeri a -2 dalla Lazio e che avranno una grandissima occasione per ...