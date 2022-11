Da Di Maria e Bremer a Vlahovic e Rabiot | i giocatori della Juve ai Mondiali

(Di sabato 12 novembre 2022) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Continua Undici più un assente SZCZESNY MILIK DIPAREDES ALEX SANDRO DANILO ...

La Gazzetta dello Sport

Continua Undici più un assente SZCZESNY MILIK DIPAREDES ALEX SANDRO DANILOMCKENNIE RABIOT KOSTIC VLAHOVICQueste le probabili formazioni: JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny;, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di; Milik. All. Allegri LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; ... Da Di Maria e Bremer a Vlahovic e Rabiot: ecco tutti i giocatori della Juve ai Mondiali Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La Juventus confermerà il modulo 3-5-2: Allegri farà qualche rotazione soprattutto in difesa con Bonucci al centro ...