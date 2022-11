Covid oggi Lazio | 2 913 contagi e 5 morti | a Roma 1 587 casi

Sky Tg24

... come in Australia nel 2019, dal 1990 aogni anno sono aumentati gli eventi meteorologici ... anche se nel 2020 - per effetto della pandemia dal- 19 - le emissioni sono poi scese ...Il bollettino di, 12 dicembre Sono 2.913 i nuovi contagi danel Lazio secondo il bollettino di, 12 novembre. Si registrano inoltre altri 5 morti. I nuovi casi a Roma sono 1.587 . "nel Lazio, su 2.846 tamponi molecolari e 14.508 tamponi ... Covid, le news. Iss: "7 volte meno ricoveri intensiva fra over 80 con quarta dose". LIVE Report della Regione In una settimana nelle Marche 4.343 casi di positività al Covid-19 (in totale 8.631 tamponi eseguiti), l'incidenza si è abbassata a 288,76 (nell'ultimo aggiornamento giornaliero d ...I numeri della pandemia in provincia di Latina evidenziano 336 nuovi casi complessivi a livello provinciale, zero decessi, 1 ricovero ospedaliero, 52 ...