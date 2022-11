Calenda perde anche negli Usa. E in rete è subito ironia

Corriere della Sera

... l'accordo è avviato fra il centro anti destra (soprattutto) e i piddini, lasciando al loro ... Tesoro a San Casciano Lombardia, il Pd senza 5sPaolo Natale, politologo dell'università ...quando non sa cosa dire alla parte che è rimasta più indietro. Anche perché a quel punto ad ...e M5s vogliono aggravare la nostra crisi a loro vantaggio, e non per costruire un'... Calenda perde anche a Rhode Island. Il tweet autoironico del leader di Azione Il politico americano Charles Calenda perde le elezioni a Rhode Island. Il leader di Azione rilancia la notizia e si fa autoironico: "Nomen omen..." ...L’ex ministro scherza postando i risultati dell’elezione del procuratore generale di Rhode Island dove l’omonimo Charles esce sconfitto ...