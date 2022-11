Ucraina | Kuleba | ' Russia a Kherson per sempre? Beh | non proprio'

(Di venerdì 11 novembre 2022) Kiev, 11 nov. (Adnkronos) - "'Laè qui per', diceva un poster a Bilozerka vicino a. Beh, non!". Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro, commentando il ritiro delle truppe russe dae riferendosi a un manifesto russo, ora rimosso, che era stato attaccato a Bilozerka, un villaggio a 10 km a ovest della città.

