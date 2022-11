Spalletti | Gara difficile contro l' Udinese | Anguissa è felice del rinnovo

(Di venerdì 11 novembre 2022) Luciano, allenatore del Napoli,ha parlato in conferenza stampa presentando ladi domanil', ecco le sue dichiarazioni : Vittoria sull'Empoli e poi pareggio del Milan che vi ha messo a +8, mentalmente su cosa ha lavorato?"Non cambia molto per noi, si fanno le stesse cose, a livello professionale ci interessano quelle cose, noi abbiamo chiaro il nostro obiettivo giornaliero e settimanale. La partita ci ha creato delle difficoltà, ma abbiamo vinto meritatamente, condotta per lunghi tratti molto bene, aggirando come volevamo, l'Empoli sa usare tutte le qualità, ha giovani scelti bene, forti, sono bravi a far calcio, ma l'abbiamo portata a casa e lì pensiamo subito a quella dopo. Ci sono due allenamenti dopo da poter sviluppare, facciamo vedere gli episodi salienti e si pensa ...

...contento ma mi ha detto che vuole pensare solo alladi domani e che sarà pienamente soddisfatto solo in caso di vittoria. Kvaratskhelia ancora avverte dolore alla schiena", ha concluso,...Napoli - Udinese,rivela le insidie friulane. Non sarà un match facile per gli azzurri apparsi stanchi nellacontro l'Empoli , ma chiamati ad un nuovo sforzo contro l'Udinese: "Ci sono ...Napoli, Kvaratskhelia out anche contro l'Udinese. Oggi per lui solo terapie e palestra Kvicha Kvaratskhelia non prenderà parte nemmeno all'ultima gara del 2022 del Napoli. L'attaccante georgiano… ...Luciano Spalletti dichiara in conferenza stampa che con l'Udinese è una gara da sbranare e mancherà ancora Kvara.