G20 | Putin dà forfait al vertice di Bali Cresce l’attesa per l’incontro Biden-Xi Jinping

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il presidente russo Vladimirnon parteciperà, né in presenza né online, aldel G20 in programma la prossima settimana a, in Indonesia. Ad annunciarlo è Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, spiegando che l’assenza del presidente russo è dovuta a «impegni interni» al Paese. Sfuma definitivamente, dunque, la possibilità di un faccia a faccia trae il presidente americano Joesull’evoluzione della guerra in Ucraina. Lunedì 14 novembre invece, prima dell’apertura delin programma martedì 15, l’inquilino della Casa Bianca incontrerà il leader cinese Xi. Prime volte Complice la pandemia, quello tra Xi e, che pure si conoscono da molti anni, sarà il primo incontro di persona da quando l’ex vice di ...

