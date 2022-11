F1 oggi | GP Brasile 2022 | orari FP1 e qualifiche 11 novembre | tv | streaming | programma TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022), venerdì 11, prenderà il via il weekend del GP del, penultimo appuntamento del Mondialedi F1. Sulla pista di Interlagos vivremo un fine-settimana in cui ci si giocheranno le posizioni in classifica generale alle spalle di chi già ha vinto i titoli, ovvero l’olandese Max Verstappen e la Red Bull. LA DIRETTA LIVE DI FP1 EDEL GP DELDI F1 ALLE 16.30 E ALLE 20.00 Il neerlandese ha dato seguito alla sua stagione memorabile, portando il computo dei successi delin Messico a 14. Nuovo primato per Max che non vuol fermarsi qui. La Ferrari, a digiuno da vittorie dal GP d’Austria, spera di invertire la tendenza, anche se non sarà semplice. La Rossa, nell’ultimo fine-settimana di Città del Messico, ha dovuto fare i conti con ...