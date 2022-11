Chris Evans ha trovato l’amore | la fidanzata sarebbe una giovane attrice

(Di venerdì 11 novembre 2022), secondo quanto dichiarato dalla rivista americana People, avrebbe una. La relazione con Alba Baptista, un’portoghese di 25 anni, durerebbe da un anno. Chi è ladiDopo averlo consacrato “Uomo più sexy del mondo” del 2022, la rivista americana People ha dichiarato che il celebre attore di Capitan Americaimpegnato con Alba Baptista. Durante l’intervista rilasciata dopo la nomination, parlando delle sue prospettive future,ha dichiarato che quello attuale è un periodo della sua vita in cui ha raggiunto un buon equilibrio tra vita personale e lavoro. Per questa ragione, l’attore 41enne si è detto pronto a realizzare il ...

Nel cast di Red One , a fianco di Dwayne Johnson e, troviamo anche Lucy Liu, Kristofer Hivju e Kiernan Shipka, oltre a Nick Kroll, Mary Elizabeth Ellis e Wesley Kimmel. In più ci saranno ...è fidanzato I suoi fan lo sospettano da tempo, ma nelle scorse ore sono arrivate le prime conferme. L'interprete di Captain America farebbe coppia già da più di un anno con l'attrice Alba ...Chris Evans è ufficialmente "uomo più sexy del mondo" per il 2022, secondo la rivista People. Sta girando Red One con Dwayne Johnson alias The Rock, che detenne il "titolo" anni fa... ed è un po' gelo ...Chris Evans sarebbe fidanzato con una giovane attrice americana, stando a quanto rivelato da People. Si tratterebbe di Alba Baptista, 25enne, con cui avrebbe una storia da almeno un anno.