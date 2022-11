Casini a DAZN | «Stadi entro 5 anni | priorità per la Serie A»

(Di venerdì 11 novembre 2022)arricchisce l’offerta on demand della piattaforma di streaming sportivo con “Professione Presidente”, il nuovo format condotto da Giorgia Rossi e disponibile in piattaforma a partire da oggi che racconta ai tifosi italiani il dietro le quinte delle istituzioni, leghe e club sportivi, partendo dal punto di vista di chi le gestisce: i Presidenti. La L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... Lorenzo- "La programmazione delle gare, che da quest'anno avviene con congruo anticipo, ...GARE 22ª giornata Data Giorno Orario Gara Licenziatario 10/02/2023 Venerdì 20.45 MILANTORINO11/......i blocchi con giornate e orari delle partite fino a Pasqua - ha detto il presidente Lorenzo-... lunedì 20 febbraio ore 20.45 24ª GIORNATA - Empoli - Napoli, sabato 25 febbraio ore 18 () ...(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Siamo al lavoro per le proposte del calcio da presentare in federazione. Noi come Serie A lavoriamo sui problemi della nostra lega e su come può intersecarsi con ...Tutte le date e gli orari della Serie A, fino alla trentesima giornata (non inclusa). Il campionato si ferma, ma solo per prendere la rincorsa: la fine del campionato è ancora lunghissima e soprattutt ...