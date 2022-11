Billie Jean King Cup Finals 2022 | risultati e classifiche

(Di venerdì 11 novembre 2022)dellaCup(ex Fed Cup), competizione a squadre di scena a Glasgow (Scozia). Dodici nazioni si sfideranno con l’obiettivo di conquistare il titolo e succedere alla Russia nell’albo d’oro. Presente l’Italia, che contenderà l’accesso alle semifinali alle più quotate Svizzera e Canada. Occhi puntati anche su Repubblica Ceca e Kazakistan. Appuntamento da martedì 8 a domenica 13 novembre. PROGRAMMA E COPERTURA TV GIRONI, TABELLONE E ACCOPPIAMENTI REGOLAMENTO LEGruppo A Svizzera 1V 0P Canada 1V 0PItalia 0V 2P Gruppo B Australia 2V 0P Slovacchia 1V 1P Belgio 0V 2P Gruppo C Gran Bretagna 1V 1P Spagna 1V 1P Kazakistan 1V 1P Gruppo D Usa 1V 0P Repubblica Ceca 1V 0P Polonia 0V 2P IMartedì 8 ...

PROGRAMMA 11 NOVEMBREKING CUP 2022 VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2022RISULTATI AUSTRALIA - BELGIOKING CUP 2022 Sanders (Aus) b. Van Uytvanck (Bel) 6 - 2 6 - 2 Tomljanovic (Aus) b. Mertens (Bel) 4 - 6 6 - 4 3 - 0 ret. Sanders/Stosur (Aus) b. Bonaventure/Flipkens (Bel) 6 - 4 6 - 3