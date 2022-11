Tumori neuroendocrini | come si sviluppano e cosa comportano

Leggi su dilei

(Di giovedì 10 novembre 2022) NET. Questa sigla, che sembra presa dal linguaggio tennistico, in realtà riassume le iniziali di tumore neuroendocrino. Queste forme, che normalmente silentamente e tendono ad avere un percorso migliore rispetto ad altre condizioni patologiche, sono salite agli onori della cronaca con la storia di Fedez. Ma sono una realtà diffusa, da conoscere. In occasione della Giornata Mondiale dei, che si celebra il 10 dicembre, It.a.net (Associazione Italiana per i) segnala proprio l’importanza di far luce su queste patologie. Con circa 2.700 nuove diagnosi ogni anno in Italia, meno di 6 nuovi casi/anno per 100.000 persone, irappresentano un gruppo eterogeneo di neoplasie la cui bassa incidenza ...