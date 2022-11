“Troppa pressione sul giocatore e sulla squadra” | il Sudtirol non convoca Masiello per la trasferta col Bari dopo le minacce sui social

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) A 11 anni dall’autogol segnato di proposito contro il Lecce nel derby pugliese, i tifosi delnon hanno ancora perdonato Andrea. Soprattutto perché quel goffa e rocambolesca autorete divenne uno degli episodi contestati al loro exnel successivo scandalo legato al calcioscommesse, per il quale il 36enne è stato squalificato per due anni e cinque mesi. È per questo che l’ex calciatore di Atalanta e Genoa non è statoto dalper labarese valida per la13esima giornata del campionato di Serie B. Il rischio che si potessero verificare episodi spiacevoli con la tifoseria biancorossa era troppo alto per la società di Bolzano. Per il difensore sarebbe stata la prima volta al San Nicola dal 15 maggio 2011. I supporters del, ...